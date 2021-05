Abo| 18. Mai 2021 |ak 671 | Rechte »Wir sind aus allen Wolken gefallen« Der rassistische Brandanschlag in Solingen 1993 und die Rolle des Verfassungsschutzes Von Maike Zimmermann

Bei dem Brandanschlag in Soligen starben am 29. Mai 1993 fünf Menschen. Foto: Sir James, CC BY-SA 2.0

Es ist wie eine Zeitreise«, sagt Sven, und Peter stimmt zu: »Ja, mit den Freundinnen und Freunden, die damals dabei waren, da ist das schon Gesprächsthema – sowohl politisch als auch persönlich.« Es geht um eine Hausbesetzung für ein Autonomes Zentrum in Wuppertal 1989, um den rassistischen Brandanschlag in Solingen am 29. Mai 1993, es geht um die RAF, um Autonome, um Antifas und vor allem: um V-Leute des Verfassungsschutzes (VS). Denn seit April letzten Jahres wissen Sven und Peter, dass sie vor 20 Jahren zehn Jahre lang eine Vertrauensperson des Inlandsgeheimdienstes in ihren Reihen hatten, mit ihm zusammen gewohnt haben, mit ihm bei Demos und Aktionen waren, mit ihm Partys gefeiert haben.

