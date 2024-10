Abo| 15. Oktober 2024 |ak 708 | Wirtschaft & Soziales »Schlanker, einfacher, effizienter« Mit großem Tamtam wurde die Intel-Ansiedlung in Magdeburg angekündigt, nun könnte sie sich bereits vor dem ersten Spatenstich erledigt haben – warum? Von Sozialkombinat Ost!

Die geplante Ansiedlung zweier Chipfabriken in Magdeburg ist (oder war) mehr als ein gewöhnliches Investitionsvorhaben. (Siehe ak 690) Die Formulierung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, dem zufolge sie »ein Quantensprung für Sachsen-Anhalt, ein Meilenstein für den ostdeutschen Wirtschaftsraum« sei, umschreibt in etwa das Anspruchsniveau, auf dem nicht nur Stadt und Land, sondern auch Bund und EU die Ansiedlung sehen. Mit Intels Ankündigung im März 2022 hätten sich endlich die jahrzehntelangen Bemühungen politischer Standortentwickler*innen in Ostdeutschland ausgezahlt: Die lang erträumte Krönung der marktwirtschaftlichen Integration Sachsen-Anhalts würde nach über dreißig Jahren »Aufbau Ost« Realität werden.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich