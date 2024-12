Abo| 17. Dezember 2024 |ak 710 | Geschichte Forschen und kämpfen Texte des marxistischen Historikers Walter Rodney aus den 1960er und 1970er Jahren erscheinen erstmals auf deutsch – sie sind erstaunlich aktuell Von Robert Heinze

Sklaverei war entscheidend für Europas Reichtum und Afrikas Armut: hier das Sklavenschiff Amistad. Foto: gemeinfrei

Es gibt nur wenige Texte, die zu ihrer Entstehungszeit wissenschaftlich bedeutsam sowie politisch wirksam waren und es geblieben sind. Dazu zählt Walter Rodneys Werk, vor allem sein Buch »Wie Europa Afrika unterentwickelte«, vor kurzem vom kleinen Berliner Manifest Verlag neu – und erstmals vollständig – übersetzt. Das Buch war nicht einfach für ein akademisches Publikum bestimmt. Rodney schrieb es auch, damit es von antikolonialen Aktivist*innen in Afrika und den Amerikas gelesen, diskutiert und genutzt werden konnte. Es sollte zur Befreiung aus den Zwängen beitragen, die es beschrieb. Stuart Hall nannte diese Sorte Text einmal einen »aktiven Text« – einen, der mit seinem Publikum wächst, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich genutzt wird und daher auch immer wieder an Aktualität gewinnt.

