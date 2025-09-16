Eine postkoloniale Utopie
Über vier Alternativen zum herrschenden Nationalismus, die im Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus entstanden sind
Von Titus Engelschall und Elfriede Müller
Ob Kriege, Klimakatastrophen oder die Abschottungspolitik gegen Migration – die Verheerungen der gegenwärtigen Weltlage verdeutlichen den langen Atem des Nationalismus. Leider auch in der Linken, wo der gescheiterte Befreiungsnationalismus fröhliche Urständ feiert, wie wir am Beispiel der komplexen Auseinandersetzung innerhalb der Palästinasolidarität sehen. Statt von homogenen »Völkern« auszugehen, sind es überall Klassen, diverse Geschlechter und viele Minderheiten, die nur gemeinsam und internationalistisch zu Emanzipation und Befreiung führen können. Dass die Hamas keinen legitimen Widerstand gegen Genozid und Besatzung darstellt, sondern eine konformistische, fundamentalistische und nationalistische Revolte, ist angesichts des asymmetrischen Krieges der israelischen Regierung nur schwer zu vermitteln.
