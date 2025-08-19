Kranke, Behinderte und Menschen

Die Bilder von Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq waren auf vielen Titelseiten: ein abgemagertes Kind in den Armen der Mutter, die Knochen weit vorstehend, die Haut ganz brüchig. Anderthalb Jahre ist Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq alt und trotzdem dem Tode näher als dem Leben.

Es soll hier nicht darum gehen, wer weswegen Schuld hat am Leid von Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq; es soll auch nicht darum gehen, ihn mit anderen Schicksalen abzuwiegen und zu einem Urteil zu kommen. Mir geht es rein um den Blick auf behinderte Körper.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

