Abo| 21. Februar 2023 |ak 690 | Alltag Sozialdarwinistische Gegenwart Kernmerkmal eugenischer Politik ist der Wille, Personengruppen gleichzeitig zu konstituieren und ihnen aktiv zu schaden – trifft das auf den staatlichen Umgang mit Corona zu? Von Frédéric Valin

Sehr früh schon hatte sich eine Differenzierung der Bevölkerung zwischen Risikogruppen und einer nicht näher bezeichneten ungefährdeten Mehrheit durchgesetzt. Foto: bennobild / Flickr /Wikimedia , CC BY-SA 2.0

Am diesjährigen Gedenktag der Shoah schrieb die Politik-Analystin Nikkole Hughes, sie sei als Halb-Jüdin und als behinderte Person wütend, weil die Corona-Politik in den USA nichts anderes sei als Eugenik. Das Gedenken, so Hughes, sei vorgeschoben, weil sich das nächste Unrecht direkt vor aller Augen zutrage und aus der Geschichte nichts gelernt worden sei.

