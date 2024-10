Abo| 15. Oktober 2024 |ak 708 | Geschichte Zwischen Stalinismus und Sozialdemokratie Vor 60 Jahren starb Palmiro Togliatti. Über seine Verdienste und Fehler wird weiter gestritten Von Jens Renner

Britische Truppen landen auf den Rücken ihrer Panzer auf Sizilien. Togliattis propagiertes Bündnis mit den Westallierten ist bis heute umstritten. Foto: gemeinfrei

War er nun Sozialist, Kommunist, Stalinist – oder doch eher Sozialdemokrat? Unzweifelhaft hat Palmiro Togliatti (1893–1964) im Laufe seines mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden politischen Lebens einige Wendungen vollzogen. In Deutschland wie auch in Italien ist es vor allem eine »traditionssozialistische« Strömung, die in erster Linie die Kontinuität seines Wirkens betont. Demnach setzte Togliatti das Werk Antonio Gramscis (1891–1937) fort und nahm die »eurokommunistischen« Ideen Enrico Berlinguers (1922–1984) in Teilen vorweg.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich