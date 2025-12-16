analyse & kritik

ak » Gesellschaft » Geschichte » Mordmotiv Sozialneid?

ak 721 | Geschichte

Mordmotiv Sozialneid?

In seinem neuen Buch liefert Götz Aly wichtige Fakten und kurzschlüssige Deutungen

Von Jens Renner

Ein Stelenfeld, an der Seite zwei Männer im Anzug
Warum wurden so viele Deutsche zu Massenmördern? Der damalige Außenminister Heiko Maas mit seinem US-Amtskollegen, Anthony Blinken, 2021 am Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Foto: gemeinfrei

Altersstarrsinn kann man Götz Aly (geboren 1947) kaum vorwerfen. Nicht Zuspitzung, eher Abschwächung früherer steiler Thesen kennzeichnet sein Buch »Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945«. Das zeigt insbesondere ein Vergleich mit seinem 2005 erschienenen Bestseller »Hitlers Volksstaat«. Breite Aufmerksamkeit erregte es nicht zuletzt durch skandalträchtige Formulierungen, die von den bildungsbürgerlichen Multiplikator*innen begierig aufgegriffen und popularisiert wurden. Dazu gehörten etwa die »bewaffneten Butterfahrer« – gemeint waren die massenmordenden Soldaten der Deutschen Wehrmacht auf ihrem Vernichtungsfeldzug im Osten.

