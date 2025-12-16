Mordmotiv Sozialneid?
In seinem neuen Buch liefert Götz Aly wichtige Fakten und kurzschlüssige Deutungen
Von Jens Renner
Altersstarrsinn kann man Götz Aly (geboren 1947) kaum vorwerfen. Nicht Zuspitzung, eher Abschwächung früherer steiler Thesen kennzeichnet sein Buch »Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945«. Das zeigt insbesondere ein Vergleich mit seinem 2005 erschienenen Bestseller »Hitlers Volksstaat«. Breite Aufmerksamkeit erregte es nicht zuletzt durch skandalträchtige Formulierungen, die von den bildungsbürgerlichen Multiplikator*innen begierig aufgegriffen und popularisiert wurden. Dazu gehörten etwa die »bewaffneten Butterfahrer« – gemeint waren die massenmordenden Soldaten der Deutschen Wehrmacht auf ihrem Vernichtungsfeldzug im Osten.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
Jahres-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login