Abo| 18. Januar 2022 |ak 678 | Alltag |Reihe: Komm bitte! Komm bitte, Antifa Anale Kolumnistin Kuku Schrapnell träumt von der Po-Sex-Revolution und Jens Spahn macht mal wieder alles kaputt Von Kuku Schrapnell

Sexy Buchsbaum-Rundungen, wie sie ein Menschen mit freudschem Analcharakter gern hat. Foto: Cyril Crausaz/pixabay

Mein jährlicher Silvesterurlaub führte mich schon in Budapester Schwulenclubs, die zur Feier des Tages strippende Bodybuilder auf die Bühne stellten oder eine Blow-Job-Performance mit Publikumsbeteiligung boten. Jetzt in der Pandemie fällt das alles natürlich kleiner aus und ich reise mit nur einer anderen Person nach Rostock. Ja, Rostock klingt jetzt nicht so sexy, aber allein der Versuch zur maritimen Platte muss dieser Stadt hoch angerechnet werden.

