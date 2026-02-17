analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

Abo| |ak 723 | Geschichte

Warum sich die Erinnerungspolitik ändern muss

Susanne Siegert plädiert für einen Blick auf die Täter*innen, um den Nationalsozialismus aufzuarbeiten

Von Magda Albrecht

Blick durch ein Feld von Stelen aus Beton
Das staatspolitische Gedenken hat sich entschieden: Holocaust-Mahnmal in Berlin. Grafik: Fleur Nehls

Wer sich auf Instagram oder TikTok bewegt, hat bestimmt schon einmal ein Video des Accounts @keine.erinnerungskultur gesehen. Auf ihrem Account erklärt Susanne Siegert in kurzen Videos einen Aspekt, einen Begriff oder eine wenig beleuchtete Geschichte aus der NS-Zeit. Nun hat die Journalistin ein Buch veröffentlicht: »Gedenken neu denken. Wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss«.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Wenn du auf »akzeptieren« klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Warum? Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Uns interessiert z.B., wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren und so weiter. Wichtig:

Wir geben deine Daten NICHT weiter

Hast du schon mal externe Werbeanzeigen auf www.akweb.de gesehen? Wir auch nicht. Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookie nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns zu verstehen, was wir an der Seite verbessern müssen, damit alles gut funktioniert. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte (z.B. Werbetreibende) weitergegeben.