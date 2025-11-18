Widersetzen: Mehr als Brandmauerpolitik
Raul Zelik kritisierte in ak eine zu starke Konzentration auf AfD und extreme Rechte – doch genau dieser Fokus ist derzeit die wichtigste Motivation für antifaschistische Organisierung
Von Antifa AG der Interventionistischen Linken
Das Bündnis Widersetzen blockierte 2024 erstmals den AfD-Parteitag in Essen und konnte im Januar 2025 den Parteitag in Riesa erfolgreich verzögern. Es folgten Blockaden des Naziaufmarschs in Demmin und viele lokale Aktionen gegen AfD-Wahlkampfstände, Parteitage und Veranstaltungen. Am Wochenende des 29. November soll der Gründungskongress der AfD-Jugend in Gießen blockiert werden. Durch erfolgreiche Aktionen und lokale Organisierung schafft Widersetzen, was der Antifa lange fehlte: Aufbruchstimmung. Doch was, wenn Widersetzen den falschen Gegner gewählt hat?
