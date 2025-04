Abo| 15. April 2025 |ak 714 | International »Kein 100-Meter-Sprint« Die Jugend in der Türkei fordert mehr als die Freilassung İmamoğlus Von Svenja Huck

»Wir werden hier sein, bis die Treuhänder weg sind« – gemeint sind die Zwangsverwaltungen, durch die von der türkischen Regierung abgesetzten Bürgermeister*innen ersetzt werden. Foto: Alparslan Aydın

In den vergangenen Wochen fanden in der Türkei die größten Antiregierungsproteste der letzten zwölf Jahre statt. Ausgelöst wurden sie am 19. März durch die Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu von der Oppositionspartei CHP und rund hundert weiterer Angeklagter. Vorgeworfen wird ihm Korruption und Unterstützung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Der CHP wurde somit ihr aussichtsreichster Rivale gegen den amtierenden Präsidenten Erdoğan genommen, den sie gerne möglichst bald bei Neuwahlen ins Rennen geschickt hätte. Bereits einen Tag vor seiner Festnahme hatte die Istanbuler Universität İmamoğlu das Diplom aberkannt. Dagegen gingen die Studierenden umgehend auf die Straße und bilden seitdem den entschlossensten Kern der Proteste. Ihre Forderungen gehen über die Freilassung des Bürgermeisters hinaus und fordern damit auch die CHP heraus.

