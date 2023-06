Abo| 20. Juni 2023 |ak 694 | Antirassismus & Antifaschismus Tatort Henstedt-Ulzburg Mit einem Auto attackierte AfD-Mitglied Melvin S. eine Gruppe Demonstrierende – nun muss er auf die Anklagebank Von Gina Kessel

Plakate wie diese sind derzeit überall zu finden in Henstedt-Ulzburg. Foto: @SoliBdnHU/Twitter

Als der Pick-Up auf den Gehweg gelenkt wurde, dachte ich: Jetzt ist alles aus«, erinnert sich ein Betroffener an den 17. Oktober 2020. Damals fuhr Melvin S. am Rande einer AfD-Veranstaltung mit seinem Pick-up in eine Gruppe antifaschistischer Demonstrierender im Schleswig-Holsteinischen Henstedt-Ulzburg und verletzte dabei mehrere Personen, teils schwer. Melvin S. aus dem Kreis Segeberg war zum Tatzeitpunkt AfD-Mitglied, folgte diversen rechten Accounts und verbreitete auch selbst rassistische und nationalistische Inhalte.

