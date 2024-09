Abo| 17. September 2024 |ak 707 | Diskussion Selektive Solidarität seit dem 7. Oktober Dass Linke Antirassismus und Antisemitismus zunehmend gegeneinander ausspielen, untergräbt die Zusammenarbeit mit Betroffenen rechter Gewalt Von Stefanie Lindner und Carolin Wiedemann

Einen Ausschnitt der Realität fokussieren, den Rest ignorieren, das ist – spätestens seit dem 7. Oktober 2023 – der Modus Operandi der meisten Linken. Foto: Ted Eytan / Flickr, CC BY-SA 2.0

Im August 2024 fand in Erfurt das System Change Klimacamp statt. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf Antifaschismus – in Workshops und Podiumsdiskussionen sprachen die ca. 1.500 Besucher*innen darüber, dass der Kampf für Klimagerechtigkeit auch ein antifaschistischer ist.

