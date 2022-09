Abo| 20. September 2022 |ak 685 | Diskussion Helfen, ohne zu helfen NGOs haben keine Antwort auf Fragen globaler Ungerechtigkeiten – oftmals stützen sie diese sogar Von Dominik Winkler

Wie viel politischen Spielraum haben NGOs wirklich? Foto: Pixabay

Eigentlich sind die Begegnungen mit NGO-Arbeiter*innen relativ beliebig austauschbar. Das Gegenüber sieht meistens so aus wie ich – europäisch, weiß, leicht alternativ, ein paar Tattoos und natürlich ein akademischer Hintergrund. Die Begegnung mit einer NGO-Arbeiterin am Strand in Yaffa/Tel Aviv bleibt mir dennoch im Gedächtnis. Das Gespräch verlief zunächst wieder typisch: Für welche Organisation arbeitest du? Was hast du studiert? Wo willst du als nächstes hin? Sprichst du schon Hebräisch/Arabisch?

