»Mamdani wird linke Herzen brechen«

Ein demokratischer Sozialist wird Bürgermeister von New York City – wie es jetzt weitergeht, erklärt der Journalist Lukas Hermsmeier

Interview: Nelli Tügel

Man sieht Mamdani mit einem Mikro in der Hand während einer Rede.
Ihn kannte vor kurzem noch kaum jemand, nun ist er ein linker Hoffnungsträger, auch über die USA hinaus: Zohran Mamdani. Foto: Bingjiefu He / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vor einem Jahr war der 34-jährige Zohran Mamdani ein weitgehend unbekannter Kommunalpolitiker und lag in Umfragen für die demokratischen Vorwahlen bei einem Prozent. Dann gewann er überraschend die Vorwahlen gegen den Establishment-Kandidaten und am 4. November, weniger überraschend, die Wahlen für das Bürgermeisteramt in der größten Stadt der USA. Am Tag nach dieser Wahl haben wir eine Folge des ak-Podcast mit Lukas Hermsmeier aufgenommen, der in New York lebt und arbeitet. Hier dokumentieren wir Auszüge aus dem Gespräch. Die gesamte Folge ist abrufbar unter akweb.de/ak-podcast/ und auf allen gängigen Podcastplattformen.

