»Mamdani wird linke Herzen brechen«
Ein demokratischer Sozialist wird Bürgermeister von New York City – wie es jetzt weitergeht, erklärt der Journalist Lukas Hermsmeier
Interview: Nelli Tügel
Vor einem Jahr war der 34-jährige Zohran Mamdani ein weitgehend unbekannter Kommunalpolitiker und lag in Umfragen für die demokratischen Vorwahlen bei einem Prozent. Dann gewann er überraschend die Vorwahlen gegen den Establishment-Kandidaten und am 4. November, weniger überraschend, die Wahlen für das Bürgermeisteramt in der größten Stadt der USA. Am Tag nach dieser Wahl haben wir eine Folge des ak-Podcast mit Lukas Hermsmeier aufgenommen, der in New York lebt und arbeitet. Hier dokumentieren wir Auszüge aus dem Gespräch. Die gesamte Folge ist abrufbar unter akweb.de/ak-podcast/ und auf allen gängigen Podcastplattformen.
