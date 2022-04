Abo| 12. April 2022 |ak 681 | International Power und Union Die Gewerkschaftswahl in New York ist ein lehrreicher Meilenstein Von Nina Scholz

Arbeiter*innen bei Amazon in Shakopee, Minnesota, bei einer Aktion im Dezember 2018. Im März 2019 kam es hier zum ersten Streik in der US-Geschichte Amazons. Jetzt gibt es die erste Gewerkschaft an einem US-Standort: in New York. Foto: Fibonacci Blue / Flickr, CC BY 2.0

Monatelang hatten Amazon-Arbeiter*innen die Wahl in Staten Island, New York, vorbereitet: Am 1. April 2022 wurde dort die erste Gewerkschaft in einem Amazon-Logistiklager in den USA gewählt – ein Tag für die Geschichtsbücher. Der Ort des Geschehens, das sogenannte Fulfillmentcenter JFK8b, war bereits vor zwei Jahren, zu Beginn der Pandemie, in der Presse, als der Amazon-Arbeiter Chris Smalls einen Walkout organisierte, um auf die hohen Ansteckungszahlen aufmerksam zu machen. Amazon feuerte Smalls, und dieser arbeitete fortan von außen mit seinen Kolleg*innen innen daran, eine Gewerkschaft zu gründen.

