Abo| 14. Juni 2022 |ak 683 | Deutschland »Wir warten auf Eure Unterstützung!« Schlaglichter auf das vierte Tribunal »NSU-Komplex auflösen« in Nürnberg Von Jonas Walter

Das NSU-Tribunal in Nürnberg war ein Ort des gemeinsamen Klagens, Anklagens und Einklagens und zugleich ein Ort der gegenseitigen Anerkennung und Solidarität. Foto: privat

Eigentlich wollte ich heute nicht reden, aber jetzt wo ich die anderen Betroffenen sehe, da möchte ich mit ihnen stehen. Was wir uns wünschen? Natürlich Aufklärung und Gerechtigkeit. Und dass unsere Stimmen gehört werden« – mit diesen Sätzen kam Esperanca Bunga, die als Kind den rassistischen Brandanschlag auf die Lübecker Hafenstraße 1996 überlebte, am Samstagnachmittag des 4. Juni 2022 auf die Bühne des Nürnberger Schauspielhauses. Nach Köln 2017, Mannheim 2018 und Chemnitz/Zwickau 2019 fand dort am Pfingstwochenende 2022 das vierte Tribunal NSU-Komplex auflösen statt.

