analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

ak » Politik » Wirtschaft & Soziales » Vereint gegen Menschenrechte

Abo| |ak 721 | Wirtschaft & Soziales

Vereint gegen Menschenrechte

Um das EU-Lieferkettengesetz zu schwächen, ließen die Konservativen im Parlament die Brandmauer fallen

Von Merle Groneweg

Das Bild zeigt den Plenarsaal der Europäischen Parlaments von schräg oben aufgenommen. Die Reihen sind voll besetzt, ganz hinten sieht man das Rednerpult
Queerfront für Konzerninteressen: Das EU-Parlament. Foto: European Parliament/Flickr, CC BY 2.0 Deed

Zu früh gefreut. Im April 2024 verabschiedete das EU-Parlament nach jahrelangen Kämpfen die EU-Lieferkettenrichtlinie (EU CSDDD). Noch zu Beginn des letzten Jahres hatte die FDP durch ihre Regierungsbeteiligung in der Ampelkoalition versucht, ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene auf den letzten Metern zu verhindern. Es entspann sich ein Polit-Krimi, bei dem reguläre EU-Prozesse auf Druck der Liberalen über Bord geworfen wurden.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Wenn du auf »akzeptieren« klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Warum? Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Uns interessiert z.B., wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren und so weiter. Wichtig:

Wir geben deine Daten NICHT weiter

Hast du schon mal externe Werbeanzeigen auf www.akweb.de gesehen? Wir auch nicht. Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookie nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns zu verstehen, was wir an der Seite verbessern müssen, damit alles gut funktioniert. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte (z.B. Werbetreibende) weitergegeben.