Vereint gegen Menschenrechte
Um das EU-Lieferkettengesetz zu schwächen, ließen die Konservativen im Parlament die Brandmauer fallen
Von Merle Groneweg
Zu früh gefreut. Im April 2024 verabschiedete das EU-Parlament nach jahrelangen Kämpfen die EU-Lieferkettenrichtlinie (EU CSDDD). Noch zu Beginn des letzten Jahres hatte die FDP durch ihre Regierungsbeteiligung in der Ampelkoalition versucht, ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene auf den letzten Metern zu verhindern. Es entspann sich ein Polit-Krimi, bei dem reguläre EU-Prozesse auf Druck der Liberalen über Bord geworfen wurden.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
Jahres-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login