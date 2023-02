Abo| 21. Februar 2023 |ak 690 | International Krieg ohne Ende Der Angriff auf die Ukraine hat die Welt in eine Lage gebracht, die nur eskalieren kann

Von Tomasz Konicz

Die Krieg wird immer weiter eskalieren, ein Frieden scheint nicht möglich. Foto: UNDP Ukraine / Flickr , CC BY-ND 2.0

Die Ukraine ist dabei, den Krieg zu verlieren. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro warnte der polnische Präsident Andrzej Duda, dass Wladimir Putin siegen könnte. Und zwar wenn nicht in den kommenden Wochen massive westliche Waffenlieferungen in die Ukraine erfolgen, so Duda. US-Medien bezeichneten die Bemühungen der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij, bei seiner letzten Auslandsreise den Westen zur Lieferung von Kampfflugzeugen zu bewegen, als »verzweifelt«. Kiew gerät zunehmend militärisch unter Druck.

