Alles Geld geht durch den Staat
Ein Bestechungsskandal erschüttert den engsten Kreis um Präsident Selenskyj. Warum hält sich Korruption in der Ukraine so hartnäckig?
Von Serhij Hus
Die europäischen Regierungen stellen seit Jahren Millionen Euro für die Korruptionsbekämpfung in der Ukraine zur Verfügung, aber viele haben den Eindruck, dass es nur noch schlimmer wird. Jeden Tag erwischen die Antikorruptionsbehörden korrupte Leute, die Schmiergelder annehmen, und wie bei einer mythologischen Hydra: Schlägt man einen Kopf ab, wachsen drei neue nach.
Noch kein Abo?
Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!
-
Jahres-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Förder-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
-
Sozial-Abo
-
monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang
-
als Print oder Digital-Abo erhältlich
-
Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?Zum Login