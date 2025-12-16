analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Alles Geld geht durch den Staat

Ein Bestechungsskandal erschüttert den engsten Kreis um Präsident Selenskyj. Warum hält sich Korruption in der Ukraine so hartnäckig?

Von Serhij Hus

Andriy Yermak (links) und Volodymyr Selenskyj (rechts) sitzen an einem gold dekorierten Tisch, im Hintergrund ist die ukrainische Fahne zu sehen
Muss jetzt ohne seinen Büroleiter und engsten Vertrauten Andriy Yermak (links) auskommen, der in den Fokus von Korruptionsermittlungen geraten ist: Volodymyr Selenskyj. Foto: President of Ukraine / Flickr, Public Domain

Die europäischen Regierungen stellen seit Jahren Millionen Euro für die Korruptionsbekämpfung in der Ukraine zur Verfügung, aber viele haben den Eindruck, dass es nur noch schlimmer wird. Jeden Tag erwischen die Antikorruptionsbehörden korrupte Leute, die Schmiergelder annehmen, und wie bei einer mythologischen Hydra: Schlägt man einen Kopf ab, wachsen drei neue nach.

