17. November 2020 |ak 665 | International Trump war kein Unfall Der Autor Kazembe Balagun erklärt, warum der abgewählte Präsident Resultat einer langen Herrschaft von Republikanern und Mitte-Demokraten war Interview: Julika Mücke

Kazembe Balagun arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Foto: Justin Thomas

Noch sitzt Donald Trump im Weißen Haus und offen ist, ob er es freiwillig räumen wird. Doch abgewählt ist er – und dies, so der US-Autor und Aktivist Kazembe Balagun, ist auch Verdienst einer durchaus erstarkten Linken. Balagun ist seit mehr als 20 Jahren Teil der Black Liberation Movement und arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York.

