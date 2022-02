Abo| 15. Februar 2022 |ak 679 | Rechte Konservative Leitkultur Der Prozess gegen Hans-Josef Bähner offenbart institutionellen Rassismus und das schlummernde Gewaltpotenzial einer zutiefst bürgerlichen Welt Von Çağan Varol

In der Nacht vom 29. Dezember 2019 versuchte Hans-Josef Bähner, damals CDU-Bezirkspolitiker, einen 20-jährigen Mann mit gezielten rassistischen Provokationen auf sein Grundstück zu locken, offensichtlich um eine Notwehrsituation zu begründen. Vorangegangen war ein verbaler Streit. Als der junge Mann sich stattdessen wegdrehte, um zu gehen, schoss Bähner vorsätzlich aus ein bis fünf Zentimetern Abstand auf den Oberkörper des Mannes und traf ihn seitlich in die Schulter. Der Sportschützenausbilder Bähner hatte in der Tatnacht einen Teil seiner Waffen und Munition griffbereit in Plastikkörben vor seinem Fenster oder im Nachttisch gelagert. Etwa vier Kilogramm Schwarzpulver, 80 Kilogramm Munition und weitere vier Waffen befanden sich zusätzlich im Waffenkeller. Bähner zog sich nach der Tat in seinen Bungalow zurück, ohne die Polizei zu rufen, und beklagte sich in der Tatnacht gegenüber den Beamt*innen noch über das Polizeiaufgebot vor seiner Tür.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 58 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln