Pakt der Konzerne
Das Narrativ der EU, das Mercosur-Abkommen würde zur Wahrung sozialer und ökologischer Werte beitragen, stimmt nicht
Von Nico Graack, Robin Jaspert und Lara Wörner
Endlich haben wir ein »Anti-Trump-Abkommen«, so der Tenor zum Handelsabkommen, das die EU und die aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay bestehende Staatenvereinigung Mercosur Mitte Januar in Asunción (Paraguay) unterzeichneten. Von Argentinien, Uruguay und Brasilien bereits ratifiziert, soll das Abkommen, so die EU-Kommission Anfang März, vorläufig in Kraft treten – eines im EU-Parlament verabschiedeten Überprüfungsantrags zum Trotz.
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