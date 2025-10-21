analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

ak 719 | International

Abo

Nicht ohne Selbstbestimmung

Trumps Pläne für Gaza sind eine Neuauflage alter Machtverhältnisse

Von Simin Jawabreh

Eine Palästina-Fahne an einem Baum unter einem blauen Himmel
Wirklicher Frieden erfordert Gerechtigkeit und ein Ende kolonialer Kontrolle über Palästina. Foto: Pok Rie / Pexels

Die ersten Schritte des neuen »Friedensplans« von Donald Trump, dem Israel und die Hamas zugestimmt haben, sind vollbracht: Eine sofortige Waffenruhe, die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen noch lebenden Geiseln und daraufhin die Freilassung palästinensischer Gefangener. Teil des Plans ist auch ein schrittweiser Rückzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen, geknüpft an die Bedingung der vollständigen Entwaffnung der Hamas. Noch ist unklar, wie weit sich die israelische Armee tatsächlich zurückziehen wird, da der Plan eine »vereinbarte Linie« vorsieht, deren Verlauf nicht definiert ist. Israel soll darüber hinaus eine militärische Präsenz in einem sogenannten Sicherheitsbereich behalten, was auf eine fortgesetzte Kontrolle bestimmter Zonen im Gazastreifen hinauslaufen könnte.

