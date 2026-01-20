Zwischen Vertreibung, Massakern und Selbstorganisierung
Eine Reportage zur Lage von Minderheiten in Syrien
Von Lucas Kontny
Ein Leben in Frieden«. Ein Satz, der immer wieder fällt, in Gesprächen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und politischer Zugehörigkeit. Er wird nicht als Parole formuliert, sondern als nüchterner Wunsch. Für viele Minderheiten in Syrien ist dieser Wunsch an Fragen von Sicherheit, politischer Teilhabe und Überleben gebunden.
