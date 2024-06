Abo| 18. Juni 2024 |ak 705 | Wirtschaft & Soziales Glücksfall Milei Wie steht es um den totgesagten Neoliberalismus – und was hat Argentiniens Präsident damit zu tun? Von Samuel Decker

Neoliberaler der Herzen: Javier Milei, mit orangenem Parka und Schneebrille, beim Shake Hands mit Mitarbeiter*innen der argentinischen Arktisstation Marambio. Foto: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)/Wikimedia Commons, CC BY 2.5 AR

Javier Milei sei »ein Glücksfall für den Liberalismus«, so ließ sich Stefan Kooths, Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft, im März im Handelsblatt zitieren. Am 22. Juni soll der argentinische Präsident in Hamburg eine Medaille des neoliberalen Think Tanks entgegennehmen, die ihn für seine bisherigen wirtschaftlichen »Erfolge« ehrt. Milei könnte, so hofft Kooths, ähnlich wie in den 1980er Jahren Margaret Thatcher dafür stehen, dass das Pendel, das zuletzt so weit in Richtung Interventionismus ausgeschlagen habe, nun zurückbewegt würde.

