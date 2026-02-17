analyse & kritik

Gaza on Sale

Trumps »Friedensplan« ist ein gigantisches Immobilienprojekt, das die UN unterminieren soll

Von Katja Hermann

Zwei Männer im Anzug schütteln sich die Hand, der rechte sitzt, der linke beugt sich vor, dahinter eine blaue Wand
Am Rande des Weltwirtschaftsforums präsentierte Trump die auf ihn zugeschnittene Business-UN. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber

Die Umsetzung des Trumpschen Gaza-Plans von September 2025 nimmt Form an, und mit jeder weiteren Information, die bekannt wird, schwindet die vorsichtige Hoffnung, die mit der im Oktober erklärten Waffenruhe verbunden war. Von einer solchen kann ohnehin nicht die Rede sein, da es weiterhin fast täglich zu israelischen Angriffen mit vielen Toten und Verletzten kommt. Israel beschränkt weiter die Einfuhr von Hilfslieferungen, und so gelangt nur weniger als die Hälfte der vereinbarten Hilfe nach Gaza, wo die Menschen nach wie vor unter katastrophalen Bedingungen leben. Entgegen der Abmachungen verschiebt das israelische Militär die sogenannte gelbe Linie weiter nach Westen und damit in jenes Gebiet, in dem die Palästinenser*innen auf allerkleinstem Raum zusammengepfercht leben.

