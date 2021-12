Abo| 14. Dezember 2021 |ak 677 | International Vom Schnee unbedeckt Eine rechte Terrorzelle und Fackelmärsche prägen den Unabhängigkeitstag Finnlands dieses Jahr, der Mehrheitsgesellschaft ist das egal Von Robert Stark

Eine Premiere im winterlichen Helsinki: Zum ersten Mal gibt es eine antifaschistische Sitzblockade. Foto: Robert Stark

Am Freitagabend des 3. Dezember pudert eine erste, dickere Schneeschicht die Straßen von Helsinki. In den Buchten und an den Ufern formt die Kälte erste dünne Eisränder auf der Ostsee. Die nördlichste Metro der Welt düst allerdings auch bei zwei Zentimetern Neuschnee und minus sieben Grad ohne Betriebsfehler über die Schären und Inseln der Helsinkier Außenbezirke. Über den grellorangenen Plastikschalensesseln in den Metrowagen flimmern auf den Bildschirmen abwechselnd Werbung, der Wetterbericht und Kurznachrichten von Finnlands wichtigster Tageszeitung Helsinki Sanomat:

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln