Abo| 18. April 2023 |ak 692 | Wirtschaft & Soziales Der nächste Stresstest Die Silicon Valley Bank ist pleite, die Credit Suisse verkauft, und die Finanzwelt fordert eine erneute Zinswende – doch die Probleme liegen viel tiefer Von Andreas Kallert

Hier rennt (noch) niemand: Trister Blick in Richtung Frankfurter Bankenviertel. Jorge Franganillo/Flickr, CC BY 2.0

Im März kehrte der Schrecken in das Finanz- und Bankensystem zurück: Mit der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) wurde eine der zwanzig größten US-Banken nach einem kurzen Bankensturm geschlossen und von der US-Einlagensicherungsanstalt (FDIC) übernommen. Gemessen an der Bilanzsumme der SVB von über 200 Milliarden Dollar, stellt der Fall die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007-2009 dar. Entsprechend nervös reagierten alle Beteiligten. Weltweit verloren die Aktien von Finanzinstituten drastisch an Wert.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich mit Abo-Prämie!

Probe-Abo 3x monatlich auf 36 Seiten und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich