Abo| 18. Juni 2024 |ak 705 | International Ein schlechter Traum In Georgien wurde das »Gesetz über ausländische Agenten« nach massiven Protesten verabschiedet – mit welchem Interesse? Von Giorgi Kartvelishvili

Nun ist es durch. Das »Gesetz über ausländische Agenten« löste heftige Proteste aus, hier am 8. März 2023 vor dem Parlament in Tiflis. Foto: Sheldon Kennedy / Unsplash

Am 28. Mai hat das georgische Parlament ein Veto von Präsidentin Salome Surabischwili gegen das umstrittene »Gesetz über ausländische Agenten« überstimmt. Im Vorjahr noch hatte die Regierungspartei Georgischer Traum (GT) das Gesetzesvorhaben nach Protesten wieder zurückziehen müssen. In diesem Jahr hat der Georgische Traum sein Ziel erreicht, am 1. Juni trat das Gesetz in Kraft.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich