Abo| 18. Mai 2021 |ak 671 | Deutschland Lebensgefahr Gewahrsam Die Initiative Death in Custody über Kriterien und Grenzfälle Von Sonja John und Lina Schmid

Oury Jalloh ist wohl der bekannsteste Fall eines Toten in einer deutschen Polizeizelle. Foto: anonym / Wikimedia Commons, Public Domain

Qosay Sadam Khalaf starb dieses Jahr im Polizeigewahrsam in Delmenhorst. Dies brachte die regelmäßigen Tode in polizeilicher »Obhut« wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wie so häufig, ist es auch hier schwer herauszufinden, warum Qosay Sadam Khalaf sterben musste. Ist es der Unwille oder die Unfähigkeit der Verantwortlichen, die Todesursache festzustellen? Auf den Tod von Khalaf folgten wie immer schleppende Ermittlungen und ungeklärte Fragen. Deshalb ist es wichtig, dass jenseits staatlicher Institutionen Aufklärung vorangetrieben wird. Denn allein unsere Recherche hat 181 Fälle seit 1990 ergeben. Doch nach welchen Kriterien haben wir die Fälle in die Dokumentation aufgenommen?

