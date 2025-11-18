analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

ak » Politik » International » Das Sterben der Anderen

Abo| |ak 720 | International

Das Sterben der Anderen

Der Krieg im Sudan nimmt genozidale Formen an, die deutsche Politik sorgt sich vor allem um Migration

Von Saskia Jaschek

Eine Frau in einen roten Umhang steht auf einer Sandstraße und winkt einem abfahrenden Auto zu.
Die westlich von El Fasher gelegene Kleinstadt Tawila ist ein Hauptankunftsort für Tausende Menschen geworden, die aus El Fasher und Umgebung flüchten. Diese Frau verabschiedet eine Gruppe, die weiter nach Korma fährt. Foto: Jérôme Tubiana

Am 25. Oktober passierte das, wovor Beobachter*innen lange gewarnt hatten: Nach monatelanger Belagerung nahmen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) die Stadt El Fasher, Hauptstadt von Nord-Darfur, ein. Bis dahin war die Stadt im Westen des Sudan die letzte Hochburg der sudanesischen Armee (SAF) und ihrer Verbündeten in der Region gewesen.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Uns interessiert z.B. wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren, wo wir besonders viele oder wenige Leser*innen haben.

Das bleibt unter uns

Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Wenn du auf „akzeptieren“ klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookies nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns bei unserer Arbeit. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte weitergegeben.