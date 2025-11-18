Das Sterben der Anderen
Der Krieg im Sudan nimmt genozidale Formen an, die deutsche Politik sorgt sich vor allem um Migration
Von Saskia Jaschek
Am 25. Oktober passierte das, wovor Beobachter*innen lange gewarnt hatten: Nach monatelanger Belagerung nahmen die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) die Stadt El Fasher, Hauptstadt von Nord-Darfur, ein. Bis dahin war die Stadt im Westen des Sudan die letzte Hochburg der sudanesischen Armee (SAF) und ihrer Verbündeten in der Region gewesen.
