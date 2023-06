Abo| 20. Juni 2023 |ak 694 | Deutschland Warteschleife für Menschenrechte Mit fragwürdigen Sicherheitsverfahren blockiert die Bundesregierung seit Monaten die Aufnahme von Schutzsuchenden aus Afghanistan Von Katharina Schoenes

Unter SPD-Innenministerin Nancy Faeser hat sich der restriktive Kurs in der Migrationspolitik immer weiter verschärft. Auch das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan existiert derzeit nur noch auf dem Papier. Foto: Steffen Prößdorf/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ziemlich genau acht Monate ist es her, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock mit einer Presseerklärung den Start des lange erwarteten Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan bekanntgaben. Seither ist allerdings noch keine einzige Person im Rahmen dieses Programms nach Deutschland gekommen, nicht einmal Aufnahmezusagen hat die Bundesregierung in der Zwischenzeit erklärt. An mangelndem Interesse von Afghan*innen liegt das nicht.

