Die Wahlkatastrophe abwenden
Der rechtsradikale Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro liegt in Brasilien vorn, die Linke sucht nach Antworten
Von Niklas Franzen
Der Praça Roosevelt ist an diesem Abend gut gefüllt. Einige Tausend Menschen haben sich auf dem Platz im Zentrum São Paulos versammelt. Rote Fahnen schwenken, man hört Sprechchöre. Der Tenor: Wir werden kämpfen. Doch die mutigen Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Brasiliens Linke mit dem Rücken zur Wand steht.
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