Abo| 20. April 2021 |ak 670 | International Das Fukushima Südamerikas Brasiliens Präsident lässt das Land im Chaos versinken – mit Kalkül Von Niklas Franzen

Hat er trotz oder wegen seiner verheerenden Corona-Leugnerei so viele Fans? Bolsonaro beim Bad in der Menge im Januar 2021. Foto: Alan Santos/PR

Der Tiefpunkt, schrieb der Schriftsteller Luis Fernando Veríssimo einmal, sei in Brasilien nur eine Etappe. Selten war die Aussage zutreffender als zum jetzigen Zeitpunkt. Fast täglich verzeichnet das größte Land Lateinamerikas traurige Negativrekorde, taumelt von einer Krise zur nächsten, sendet Horrorbilder in die ganze Welt. Die Journalistin Eliane Brum spricht von einem »der schlimmsten Momente in der Geschichte des Landes«.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 4 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln