Abo| 16. November 2021 |ak 676 | International Asylrecht, nein danke Das einzige, worauf sich die EU-Mitgliedsstaaten einigen können, ist die weitere Entrechtung Schutzsuchender Von Bernd Kasparek und Carolin Wiedemann

Mit Waffen, Natodraht und allen Mittel gegen Menschen, die vor der Grenze im Freien ausharren. Polnisch-belarussische Grenze, Anfang November 2021. Screenshot aus einem Video des Staatsgrenzkomitees der Republik Belarus

Der »Sommer der Migration« liegt mehr als ein halbes Jahrzehnt zurück, und dass nun die Situation an den Außengrenzen zum ersten Mal seit langem wieder ein großes Thema ist, liegt an den materialistischen Bildern, die Polen und Belarus von der Grenze zwischen beiden Ländern produzieren. Davor war Europas Migrations- und Asypolitik fast aus den Nachrichten verschwunden. Im bundesdeutschen Wahlkampf hörte man kaum ein Wort zur Situation von Asylsuchenden. Aus Sicht der EU, könnte man meinen, wäre es also eigentlich der richtige Zeitpunkt, endlich jenen politischen Kompromiss für eine europäische Migrationspolitik zwischen den Mitgliedsstaaten auszuhandeln, um den sie seit Jahren ringt.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln mit Abo-Prämie!

Probe-Abo monatlich auf 36 Seiten Online-Zugang zu allen Artikeln 10 Euro (für 3 Monate, danach 55 Euro/Jahr)

Sozial-Abo monatlich auf 36 Seiten + Sonderhefte Online-Zugang zu allen Artikeln