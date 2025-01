Abo| 21. Januar 2025 |ak 711 | International Vor einem neuen Krieg Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas schafft keinen nachhaltigen Frieden Von Pajam Masoumi und Johannes Tesfai

In Tel Aviv demonstrierten Tausende bereits seit Monaten für das, was nun kommen soll: ein Austausch von Geiseln und Gefangenen zwischen der Hamas und Israel. Eman/Wikimedia Commons, CC0 1.0 UNIVERSAL Deed

Eigentlich lagen die Pläne schon seit Mai 2024 in der Schublade, der neuen Vereinbarung zu einer Waffenruhe und einem Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas ist nur ein neuer Anhang beigefügt. In den ersten 42 Tagen soll sich die israelische Armee aus bestimmten Teilen des Gazastreifens zurückziehen, Palästinenser*innen dürfen sich wieder frei im Gazastreifen bewegen, israelische Geiseln und palästinensische Gefangene sollen ausgetauscht, dringend benötigte Hilfsgüter in den Küstenstreifen gebracht werden. Darauf folgt eine zweite Phase, in deren Verlauf die israelische Armee komplett aus dem Gazastreifen abziehen soll. Offenbar sollen die Verhältnisse vor dem 7. Oktober 2023 wieder hergestellt werden. Eine politische Lösung scheint nicht in Sicht.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich