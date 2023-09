Abo| 19. September 2023 |ak 696 | Geschichte Zehn Jahre bis 1933 Täter, Opfer, Profiteure: das deutsche Krisenjahr 1923 und seine Folgen Von Jens Renner

Hundert Jahre nach 1923 dürften nur wenige Menschen in Deutschland etwas mit der Jahreszahl verbinden. Dabei handelt es sich, glaubt man aktuellen Erzeugnissen diverser etablierter Buchverlage, um ein weiteres deutsches »Schicksalsjahr«. Mit etlichen Neuerscheinungen (1) wenden sie sich an historisch Interessierte – nicht nur, um Umsatz zu machen, sondern auch, um das kollektive Gedächtnis in ihrem Sinne zu beeinflussen. Damit wird das Jubiläumsjahr nicht nur für die Feuilletons, sondern auch für die hiesige Linke zu einem Thema, das die kritische Debatte lohnt.

