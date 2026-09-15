Von 1973 lernen
Ein Sammelband trägt die Erfahrungen migrantischer und teils wilder Streiks in der Bundesrepublik zusammen
Von Eleonora Roldán Mendívil
In linken Kreisen hat man schon mal von dem Frauenstreik bei Pierburg in Neuss 1973 gehört – ein sinnbildlicher Kampf dieser Zeit, angeführt von migrantischen Arbeiterinnen. Ihre Forderung »eine Mark mehr« war nicht nur dort, sondern auch in anderen Streiks in diesem Jahr zu hören. Auch der Ford-Streik in Köln oder der Streik bei Hella in Lippstadt in diesem Jahr der Wirtschaftskrise sind einigen historisch-politisch Interessierten ein Begriff. Auf gut 450 Seiten präsentieren die Herausgeber*innen von »Der Streik hat mir geholfen, als junger Mensch Kraft aufzubauen« sowohl einen historisch detaillierten Überblick über Motivation und Ausgestaltung dieser drei bedeutenden Streiks als auch einen ersten Ansatz einer politischen Interpretation der Errungenschaften und Niederlagen aus diesem Jahr.
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