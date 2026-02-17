analyse & kritik

Zeitung für linke Debatte & Praxis

Login ak Abo
0

Abo| |ak 723 | Alltag |Kolumne: Torten & Tabletten

Ferndiagnosen

Von Frédéric Valin

Seit Donald Trump die politische Bühne betreten hat, hagelt es Ferndiagnosen. John Gartner von der Johns Hopkins University diagnostizierte ihm schon 2017 Bösartigkeit, das heißt im Einzelnen: »Narzissmus, eine nahezu psychotische Paranoia, eine antisoziale Persönlichkeitsstörung und eine kriminelle Persönlichkeit. Alle vier lassen sich bei Trump erkennen.« Damals erschien ein Buch von 27 Psycholog*innen und Psychiater*innen, die auf folgende Persönlichkeitsstörungen kamen: narzisstisch, narzisstisch-zwanghaft, histrionisch, paranoid, antisozial, wahnhaft, psychotisch, bipolar und – auch damals schon – dement. Inzwischen werden mir fast wöchentlich Posts von Kolleg*innen in irgendwelche Timelines gespült, die langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit dementen Menschen haben und jetzt haarklein die Fehltritte Trumps aufzählen, um dann übereinstimmend zu dem Schluss zu kommen: Ja, das ist es. Von Wahn, Irrwitz und geistiger Zerrüttung ist ja eh schon lang und beinah täglich die Rede.

Der Impuls, in der aktuellen Lage nach einem Punkt zu suchen, der das alles irgendwie herleitbar macht, ist schon nachvollziehbar: Und eine Diagnose – auch eine Pseudodiagnose – gäbe diesem ganzen Chaos einen Rahmen.

Noch kein Abo?

Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit!

  • Jahres-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Förder-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

  • Sozial-Abo

    • monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang

    • als Print oder Digital-Abo erhältlich

Du hast bereits ein Abo und willst dich einloggen?

Zum Login

Kolumne Torten & Tabletten

Wir nutzen Cookies

Wir speichern Daten über deinen Besuch unserer Website in anonymisierter Form. Wenn du auf »akzeptieren« klickst, unterstützt du unsere Arbeit sehr. Warum? Je mehr wir über die Nutzung der Website wissen, desto besser kann sie werden. Uns interessiert z.B., wie oft ein Artikel gelesen wird, mit welchen Geräten und unter Verwendung welches Browsers. Diese Daten helfen uns zu verstehen, ob die von uns programmierten Lösungen funktionieren und sinnvoll sind, welche Inhalte unsere Leser*innen interessieren und so weiter. Wichtig:

Wir geben deine Daten NICHT weiter

Hast du schon mal externe Werbeanzeigen auf www.akweb.de gesehen? Wir auch nicht. Da wir nicht von Werbeanzeigen abhängig sind, geben wir die über die Nutzung der Website gespeicherten Daten NICHT an Dritte (etwa Werbekund*innen) weiter. Mehr erfährst du unter Datenschutz.

  • Technisch notwendige Cookies

    Technisch notwendige Cookies kannst du nicht ausschalten. Das ist vor allem der Cookie, der deinen Abostatus speichert, durch den die Seite also erfährt, ob du Abonnent*in bist und Abo-Inhalte lesen kannst.

  • Um die Inhalte der Website anzuschauen, musst du den Statistik-Cookie nicht akzeptieren. Allerdings erschwert uns das die Auswertung der Seitennutzung. Dein OK hilft uns zu verstehen, was wir an der Seite verbessern müssen, damit alles gut funktioniert. Es werden nur anonymisierte Daten gespeichert (wir verwenden Matomo) und NICHT an Dritte (z.B. Werbetreibende) weitergegeben.