Die scheiß Treppen

Behinderung hängt immer auch mit am Körper, und es ist nicht unwichtig, sich das regelmäßig zu vergegenwärtigen. Zum Beispiel sich nicht mehr spüren geht so: Du gehst eine Treppe hoch und denkst, dass du gerade eine Treppe hochgehst, und dann spürst du für einen Moment dein Bein nicht mehr, und dir wird klar: Du bist gar nicht eine Treppe hochgegangen, du hast nur versucht, eine Treppe hochzugehen, und es ist dir nicht gelungen. Und wie kann das sein, was sind das bloß für Menschen, denen es nicht gelingt, eine Treppe hochzugehen? Was werden die Leute von dir denken.

Sie werden denken: Das ist kein Problem, nicht die Treppe hochzukommen, so etwas kann passieren, und wenn wir so jemanden einstellen, der aber alles andere genau gleich macht wie jemand, der sich noch nie die Frage gestellt hat, ob er eine Treppe hochkommt oder nicht (weil er oder sie nicht musste; weil es völlig normal ist, die Treppe hochzukommen; es ist eine völlig abwegige Frage, bis maus plötzlich vor der Treppe sitzt und sie nicht hochkommt und sich denkt: was soll der Scheiß? Und überhaupt: Was ist jetzt der Scheiß? Bin ich jetzt der Scheiß?). Oh sorry, ich hab mich vereschert.

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