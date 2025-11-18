A. ist gestorben

Bis zum Beginn der Pandemie – vielleicht erinnern sich noch manche – arbeitete ich auf einer Wohngruppe für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung am Stadtrand von Berlin. A. war einer der Bewohner*innen, ich habe in dieser Kolumne bisweilen von ihm erzählt. Auch Johannes aus dem Buch »Ein Haus voller Wände« hat sich viele seiner Züge und Erlebnisse geborgt.

Seine letzten Jahre waren geprägt von ständigem Kampf gegen Institutionen, die ihm nicht gerecht werden wollten. Die Isolation zu Beginn der Pandemie haben ihm – der Menschen so liebte und den Austausch auch so brauchte – sehr zugesetzt, und der grelle Engel, der fortwährend in ihm herumzuflattern schien, schlief gar nicht mehr. A. war ein Mensch ohne Argwohn, ohne Hinterlist, ohne die geringste Hecke in sich, hinter der er sich versteckt hätte: Er war noch nicht einmal in der Lage, andere zu necken, weil ja selbst in solchen Späßen ein Gran überlegener Aggressivität liegt, und das hatte er schlicht nicht in sich. Alles, worum es ihm zu gehen schien, war, Liebe zu geben und zu bekommen: Er, der kaum mehr als 150 Worte beherrschte, kommunizierte fast die ganze Zeit. Er liebte es, gemeinsam Bücher zu gucken, und freute sich, wenn er auf ein Detail hingewiesen wurde, und wies dann auch selber auf ein Detail hin. Es war nicht die Freude, etwas gelernt zu haben oder etwas zu wissen oder etwas durchschaut zu haben, es war die Freude, etwas gemeinsam zu machen.

Noch kein Abo? Ein ak-Abo versorgt dich mit fundierten Analysen, jeder Menge Kritik und dem Wichtigsten aus linker Debatte und Praxis weltweit! Jahres-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Förder-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

Sozial-Abo monatlich auf 32 Seiten + Sonderhefte und Onlinezugang als Print oder Digital-Abo erhältlich

