Abo| 19. September 2023 |ak 696 | Alltag Sollen sie doch Toastbrot essen Reiche kämpfen seit Jahrzehnten gegen Hass und Hetze – auch Linke tragen zum Sozialneid bei Von Bilke Schnibbe

Mutmaßlich reiche Person auf Sylt. Das Eiland zieht Wohlhabende magisch an. Foto: wikimedia/Alstersegler, CC BY-SA 4.0

Christian Lindner machte sich Anfang September Sorgen: Zu viele Leute in Deutschland, so der Finanzminister, könnten eigentlich arbeiten, tun es aber nicht. Es könne nicht sein, dass die Allgemeinheit das mitträgt. Die Leute sollen mal arbeiten gehen. Damit meint er allerdings nicht die Wahlklientel der FDP, in Bezug auf diese stellte er nämlich fest: Es kann nicht sein, dass der Staat bei steigenden Einkommen immer mehr zulangt. Zulangen, eigentlich keine schlechte Idee, aber mit der Faust. Und damit beginnt dieser edgy Artikel zum Thema »Reichenhass«.

