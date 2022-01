Abo| 18. Januar 2022 |ak 678 | Kultur Etwas ganz anderes sagen Vor 20 Jahre starb Pierre Bourdieu. Ein Gespräch des Soziologen mit Toni Morrison liefert Erhellendes über Identitätspolitiken und Kunst Von Jens Kastner

20 Jahre nach seinem Tod – Pierre Bourdieu hat Spuren hinterlassen. Hier auf einer Hauswand in Wien. Foto: Jens Kastner

Einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts starb am 23. Januar 2002 in Paris: Pierre Bourdieu. Rund acht Jahre zuvor, im Oktober 1994, unterhielt er sich in der französischen Hauptstadt mit der Schriftstellerin Toni Morrison. Aus dem Gespräch der beiden Intellektuellen lässt sich auch heute noch einiges Lernen – nicht nur über Kunstschaffen und Identitätspolitiken.(1) Bourdieu möchte Morrison dazu anregen, Dinge zu sagen, die sie bisher nicht explizit gemacht hat. Dabei geht es gleich ums Ganze: um die Schwierigkeit, als Schwarze Schriftstellerin nicht immer für und als Schwarze zu sprechen und um die Ignoranz gegenüber den literarischen Qualitäten ihres Werkes und das anderer Schwarzer Schriftsteller*innen. Nicht zuletzt geht es auch um das Verhältnis von Literatur und Soziologie schlechthin.

