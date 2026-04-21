Ich habe bei dem Kleinen im Bett geschlafen. Ich weiß, dass manche Leser*innen das verurteilen. Und ich glaube auch, dass die Kritik ein bisschen, ein kleines bisschen gerechtfertigt ist. Aber sein neues Bett ist so bequem! Die Matratze so gut! Und es sind ja Ferien … und außerdem: Meine Hippie-Freundin Wiebke sagt, alle Säugetiere schlafen bei ihren Kindern, und ich bin ein Säugetier. Ich kenne keine Alleinerziehende, die nicht im Bett des Kindes schläft.

Ach, Jacinta, das klingt nach etwas, das eine TOXIC BOY MOM sagen würde!

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