Hort Girl Summer

Zu Unrecht stigmatisiertes Ferienparadies: der Hort. Foto: Ksenia Chernaya/Pexels

Mein erstes Kind, geboren 2004, besuchte den ganzen Sommer über den Hort. Damals lebten wir in Neukölln, er ging in Friedrichshain zur Schule, ich war fest angestellt als Business-English-TEFL-Trainerin an einer Sprachschule und hatte nur 21 Tage Urlaub im Jahr. Damals betrachtete ich die Kinder, die nicht in den Hort gehen mussten, mit einer Mischung aus Solidarität und ja, ich gebe es zu: ein bisschen Mitleid.

»Fynn kommt nie zum Ferienhort«, erzählte mir seinerzeit mein Sohn.

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