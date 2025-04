Manche Sachen waren früher wirklich besser, Berlin zum Beispiel. Foto: Renate Hildebrandt/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Ich habe den Begriff »first world problems« nie besonders gemocht, diese sarkastische Ablehnung der Idee, dass es Menschen geben kann, die im Westen leben und Probleme haben. Ist es nicht rassistisch gegenüber jenen Menschen, die in Ländern leben, die nicht zu unserer »perfekten«, »ersten« (eigentlich einzigen »richtigen«) Welt gehören? Nach dem Motto: »Dort« gibt es (ausschließlich) echte Probleme – tatsächliches Elend –, »die drüben« wissen, was echte Probleme bedeuten; bei uns hingegen jammern nur Weicheier-Millennials rum, und die sollen bitte schön dankbar sein, dass sie nicht zu siebt in Müllcontainern wohnen müssen…

Und vor allem: Ist es nicht total klassenfeindlich? So zu tun, als ob jede*r, die*der im Westen lebt, auch in Wohlstand lebt? Es gibt Menschen in unserer »ersten« Welt, die gerade verhungern. Menschen, deren Zähne entzündet sind, deren Wohnungen fristlos gekündigt wurden, deren Chef sadistisch und deren Vermieter ein Schwein ist. Es gibt Menschen im Westen, die von der Polizei gefoltert werden, und dann getötet, es gibt Frauen, die ihre Kinder verlieren, weil sie gesagt haben, der Kindsvater habe sie vergewaltigt, es gibt Menschen mit mentalen Problemen und Angst, es gibt Menschen, die verloren sind.

