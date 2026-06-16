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Abo| |ak 727 | Alltag |Kolumne: Torten & Tabletten

Wer wird das bezahlen

Von Frédéric Valin

Der Terror der Normalität streift sich, geht es um Ableismus, gerne das Sommerkleid der instrumentellen Vernunft über. Und das klingt ja dann auch ganz abgehangen und schlüssig, wenn derart argumentiert wird; auch weil am Ende immer die Frage steht, wer eigentlich die Zeche zahlt. Das ist der Schleifstein, an dem der Realitätssinn sich wetzt.

Zum Beispiel Boris Palmer, Tübingens Oberbürgermeister. Eigentlich wollte die Stadt Tübingen einige Sportler*innen ehren, darunter auch Cary Hailfinger. Die bräuchte aber, um auf die Bühne zu kommen, eine Rampe, und das war Boris Palmer aus zwei Gründen zu viel. Erstens hätte die Installation 1.200 Euro gekostet, das sei zu viel für die klamme Kommunalkasse, und zweitens wären 40 Sitzplätze in der Halle weggefallen. Stattdessen schlug Palmer vor, Hailfinger vor der Bühne zu ehren und die Hälfte des Geldes als eine Art Ablass einem Verein zu spenden, der sich für die Belange von Rollstuhlfahrer*innen einsetzt.

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Kolumne Torten & Tabletten

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