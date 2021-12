Abo| 14. Dezember 2021 |ak 677 | Geschichte Russlands imperiale Eroberungen Das Land fühlte sich als Kolonie des Westens – und ist selbst Kolonialmacht. Im postkolonialen Diskurs ist dafür nur wenig Platz Von Anastasia Tikhomirova

Die Annexion der Krim 2014 erfolgte auch gegen den Willen der indigenen Krimtatar*innen. Foto: Wikimedia Commons , CC BY 4.0

Im Russischen wird zwischen ethnischen (russkij) und Russ*innen als einer administrativen oder geografischen Bezeichnung (rossijski – »Russländer«) unterschieden. Während die meisten Menschen bei Russland an eine slawisch aussehende Bevölkerung, also an »Russkije« denken, ist das heutige Russland das Zuhause von 160 russländischen Ethnien – darunter sogenannte Minderheitsnationalitäten, die etwa 135 verschiedene Sprachen sprechen. Diese sind zu einem großen Teil vom Aussterben bedroht, und Dutzende sind bereits unwiederbringlich verschwunden. Dies scheint ob der Größe Russlands, das einst Teil einer noch größeren Sowjetunion und eines noch größeren russischen Reichs war, nicht verwunderlich. Seine Größe konnte dieses Reich nur durch imperiale Eroberungszüge und Siedlungskolonialismus erlangen, die bisher wenig Platz im postkolonialen Diskurs haben.

